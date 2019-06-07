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Си Цзиньпин в Петербурге: Трамп - мой друг

  • 7.06.2019, 18:19
Фото: Reuters

Об этом председатель КНР заявил в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что необходимо урегулировать все разногласия в торговой войне с США, передает Reuters.

“Хотя между нами какие-то торговые трения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупные инвесторы и крупнейшая торговля”, - сказал Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

“В этом (полном разрыве отношений) мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп - мой друг - я уверен, что он также в этом не заинтересован”.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупредил о “больших проблемах”, если торговые войны продолжатся.


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