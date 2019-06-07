Видеофакт: Лихая погоня под Смолевичами 9 7.06.2019, 18:30

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Фото: Скриншот из видео

Пассажиры выпрыгнули на ходу, инспектор ГАИ висел на двери авто.

В Смолевичском районе пассажир на ходу выпрыгнул из скрывавшейся от погони ГАИ машины. Водитель, который ехал на машине друга, был пьян, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Выбравшись через боковое окно легковушки, мужчина попытался сбежать, но был задержан, сообщает милиция.

Погоня произошла 6 июня около 14.00. Гаишники обратили внимание на Volkswagen Golf красного цвета, у которого не было переднего крыла. Водитель на требования ГАИ остановиться не отреагировал и продолжил движение, резко увеличивая скорость. Началось преследование. На полевой дороге из машины на ходу выпрыгнул пассажир. Затем Volkswagen остановился, и с переднего сиденья выбрался второй. Этим воспользовался старший госавтоинспектор Дмитрий Городко. Он попытался вытащить ключи из замка зажигания. Но водитель продолжил движение, сбросив сотрудника ГАИ.

Наряд продолжил преследование. Примерно через километр водитель съехал в правый кювет. После чего выбрался из машины через открытое окно и попытался скрыться от правоохранителей. Но был задержан.

За рулем Volkswagen находился 26-летний житель деревни Заречье. Его уже задерживали с погоней 28 мая, тогда он тоже был пьян — 1,5 промилле. В этот раз медосвидетельствование выявило у него 2,1 промилле. Прав у мужчины никогда не было.

За нетрезвое вождение он задерживался еще в 2014 году и был тогда привлечен к административной ответственности. Автолюбитель отправился на 15 суток в изолятор временного содержания. За эту поездку на него составили пять протоколов (в дополнение к шести за погоню 28 мая). Машину друга конфискуют, а за повторное пьяное вождение в течение года водителю грозит уголовная ответственность.