Поздравления Ивану Голунову Антон Орехъ

7.06.2019, 18:36

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Иван Голунов

Арест журналиста «Медузы» и есть лучшая оценка его работы.

Я поздравляю Ивана Голунова с блестящей журналистской работой. Его арест и есть лучшая оценка этой работы. Все обстоятельства его задержания, характер и подробности обвинения против него свидетельствуют о том, что он попал в цель не на сто, а на двести процентов!

Фигурантам его расследования даже не требуется приходить с повинной и каяться, потому что за них всю признательную часть выполнили оборотни в погонах. Оборотни потому, что настоящие стражи закона никогда не станут действовать так, как действовали люди, захватившие Ивана. Задержанного нельзя бить, если он не оказывает насильственного сопротивления, а Голунова били. Побои необходимо зафиксировать, но врачей к задержанному не вызвали. Если человек принимает, а тем более производит наркотики, на нем не может не остаться следов, но соответствующую экспертизу провести отказались. У следствия могли моментально появиться неопровержимые улики, но оно отказалось эти улики получить – разве не странно? Зато следствие показывает фотографии с изъятым на дому Голунова наркотиком. Но все фотографии, кроме одной сняты, где угодно, только не в квартире Голунова. В которой обыск начали без его присутствия и не только нарушили тем самым закон, но и могли сфабриковать какие угодно «доказательства». Забавно, что даже с понятым сотрудники правоохранительных органов, судя по всему, виделись не впервые, коль скоро называли его по имени.

Но мы не дурачки, и понимаем, что все эти ляпы топорной работы, подтасовки и фейки прекрасно прокатят в суде. Потому эта работа настолько и вульгарна, что наши суды вообще не обращают внимания на качество доказательств и методы их сбора. Хорошо, если судье приходится хотя бы реально самому писать приговор, а не просто достать из верхнего ящика стола папочку с одинаковыми типовыми решениями, в которых нужно просто поставить нужное имя и дату.

Подброшенные наркотики – стандартная провокация, когда оборотни в погонах настолько ленивы, что даже не хотят заморачиваться с фабрикацией улик. Наркотики никогда не найдут у обдолбанных звезд эстрады, поющих потом на концерте в честь Дня Полиции. Зато наркотики немедленно обнаружат у Оюба Титиева или Ивана Голунова. Это дело касается абсолютно всех журналистов, потому что подобные провокации лишают нас возможности честно выполнять свою работу.

Это дело касается всех граждан вообще, потому что Иван Голунов задержан только потому, что на конкретных примерах показал, как власть ворует прямо у вас из кармана и над вами же глумится. Единственное средство защиты в данной ситуации – это максимальная гласность и шум. И по первым часам уже понятно, что ни полиция, ни власти такой реакции и такого шума не ожидали и еще могут как-то смягчить ситуацию. Значит, шума должно быть еще больше. Не молчите! А Ивана я еще раз поздравляю с великолепнейшей работой!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»