В субботу в Беларуси будет до +31
- 7.06.2019, 18:47
Местами пройдут кратковременные дожди.
В субботу, 8 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
Ночью будет преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-восточный, южный, слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый.
Ночью прогнозируется +13...+ 19, днём воздух прогреется до 26-31 тепла.