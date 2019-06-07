В субботу в Беларуси будет до +31 7.06.2019, 18:47

Местами пройдут кратковременные дожди.

В субботу, 8 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью будет преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-восточный, южный, слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый.

Ночью прогнозируется +13...+ 19, днём воздух прогреется до 26-31 тепла.