Саакашвили рассказал, почему отказался возглавить партию УДАР 7.06.2019, 19:07

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Михаил Саакашвили

Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации прислушался к мнению пользователей соцсетей.

7 июня экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил в Facebook, что отказался идти на досрочные парламентские выборы вместе с партией УДАР мэра Киева Виталия Кличко потому, что так ему посоветовали пользователи соцсетей, передает gordonua.com.

Накануне Саакашвили попросил своих подписчиков посоветовать ему, принимать предложение Кличко или отказаться от участия в парламентских выборах.

"Я получил много тысяч комментариев на вопрос в Facebook. Я вас услышал, я считаю, что Кличко сделал достойное предложение, но нам на этот союз идти не стоит, потому что у нас есть четкая идеология и понимание, есть четкие принципы. Мы никогда не шли на компромиссы… Абсолютное большинство людей в Facebook сказали, что для них это было бы компромиссом относительно принципов. Естественно, что мы на это не пойдем", –- пояснил он.

Саакашвили добавил, что вернулся в Украину "не посты искать и не быть в политике любой ценой", а, чтобы "избавиться от старого класса политических барыг".

"Будем идти отдельной колонной, я буду помогать новым людям в силу своих возможностей, потому что у нас нет денег. Чтобы в понедельник "Рух нових сил" провел съезд и пошел на выборы нужно дополнительно собрать около $200 тыс залога. У меня таких денег не. Я не буду обращаться к олигархам, будем пробиваться через эту систему". – заявил он.