Тереза Мэй ушла с поста главы Консервативной партии 7.06.2019, 19:20

Тереза Мэй

Консервативная партия до середины июля должна будет выбрать нового председателя.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подала в отставку с поста главы Консервативной партии. В пятницу, 7 июня, Мэй официально проинформировала консерваторов о своем уходе, о котором стало известно еще 24 мая, передает DW.

Теперь Консервативная партия до середины июля должна будет выбрать нового председателя. На этот пост намерены претендовать 11 политиков, при этом больше всего шансов, по мнению наблюдателей, у бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, сторонника жесткого выхода страны из Евросоюза. Однако и у ряда других претендентов, например министра охраны окружающей среду Майкла Гоува, есть много сторонников.

Новый председатель консерваторов должен будет также возглавить правительство Великобритании.

Разногласия Мэй и парламента из-за "Брекзита"

В качестве причины ухода с поста главы Консервативной партии Мэй назвала неразрешимые разногласия с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза.

Ранее соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем, было три раза отклонено Палатой общин. Выход Великобритании из ЕС изначально должен быть состоятся в марте 2019 года, но затем был перенесен на 31 октября.