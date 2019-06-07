МВД РФ признало, что опубликовала фальшивые фото с места обыска журналиста «Медузы» 2 7.06.2019, 19:29

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Иван Голунов

Только одна из девяти фотографий была сделана в квартире Ивана Голунова.

Опубликованные ранее фотографии в пресс-релизе о деле журналиста Ивана Голунова были сделаны не в съемной квартире журналиста, как утверждалось ранее, подтвердили в пресс-службе московского главка МВД. Фотографии со специальным оборудованием и запасом химических веществ "свидетельствовали" о "химической лаборатории", передает kasparov.ru.

Только одна из девяти фотографий (с загранпаспортом) была сделана в квартире Голунова, на месте обыска.

Остальные фотографии сделаны "в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий" по пресечению деятельности группы наркоторговцев, "на связь с которой проверяется задержанный", сообщили в МВД.

Ранее о "левых" фотографиях заявлял сосед корреспондента "Медузы" журналист Александр Уржанов, который неоднократно был у него в гостях.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал "МБХ медиа", что до начала обысков Голунова около получаса держали в машине у дома. Полицейские изъяли у него ключи и проводили обыск у журналиста в его отсутствие.

Голунова задержали накануне днем в центре Москвы около метро "Цветной бульвар". Как сообщил корреспондент "Медузы",

судебное заседание по мере пресечения журналисту Голунову состоится утром 8 июня.

Поводом для его задержания стало подозрение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). При досмотре и обыске в квартире у него якобы обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона.