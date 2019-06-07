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Криушенко: Германия опасается наших быстрых переходов из обороны в атаку и стандартов

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  • 7.06.2019, 19:32
ИГОРЬ КРИУШЕНКО

Главный тренер сборной Беларуси отметил, что ему понятны опасения немецкого наставника Маркуса Зорга.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧЕ-2020 против команды Германии, который пройдет в субботу, 8 июня, на "Борисов-Арене", отметил, что ему понятны опасения немецкого наставника Маркуса Зорга, передает pressball.by.

- Как можете прокомментировать слова вашего немецкого коллеги?

- Мне понятно, чего опасается сборная Германии — наших быстрых переходов из обороны в атаку, стандартных положений. Постараемся использовать эти ситуации, постараемся сыграть от себя, а не только от соперника.

- Про стандарты и игру от себя мы уже слышали неоднократно. Вы об этом говорили еще в начале отборочного цикла. Два матча мы проиграли. Вы полагаете, наши стандарты как-то изменились с тех пор?

- Естественно, мы анализируем каждого соперника. Анализируем свою игру — что удалось, что не удалось. Каждая команда играет на стандартах по-своему, кто-то смешанно, кто-то зонно, кто-то персонально. Стандарты готовятся отдельно в каждом матче.


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