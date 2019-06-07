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Мосты разведены

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 7.06.2019, 20:03
  • 1,478

Президент РФ живет в каком-то отдельном от россиян мире.

Конечно, ничего особенно нового от Путина на ПМЭФ никто и не ждал. Но все же не может не поражать огромная дистанция между его основными посылами, пафосом и реальностью.

Путин осуждает глобальные торговые войны и санкции. Не вспоминая даже о том, что Россия под его руководством сама вызвала на себя такие санкции территориальной жадностью. Будто причины не имеют значения и заключаются только в национальном эгоизме ведущих стран, а вовсе не в возмутивших мир территориальных захватах и претензиях.

Путин говорит о стремлении к европейскому уровню и качеству жизни, о программе его достижения. Как будто не у него в стране и при его президентстве вот уже 6-й год подряд у населения падают реальные доходы.

Мечтает об искусственном интеллекте и новых технологиях, о пространственном развитии, освоении центральной и восточной Сибири, о новых инфраструктурных проектах... А у людей не хватает денег на одежду, а кое у кого и на еду...

Путин - о благоприятной, адекватной деловой среде, исключении формальных возможностей для давления на бизнес. Без комментариев, просто спросите Калви.

Президент живет в каком-то отдельном от россиян мире, в котором его цели реальны, существует программа их выполнения, нет коррупции и воровства, все хорошо, а будет еще лучше. А россияне остаются в своем мире, где едва хватает средств на выживание, замучили новые налоги, кредиты, коллекторы, повышение пенсионного возраста, произвол полиции и безнаказанность чиновников. Где хорошая жизнь — только в роликах Навального про коррупционеров да в сериалах..

Эти миры не пересекаются. Мосты между ними разведены.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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