закрыть
7 июня 2019, пятница, 20:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Вакарчук: Партия «Голос» готова работать в коалиции новой Рады

  • 7.06.2019, 20:18
Святослав Вакарчук

Политсила готова к коалиции с теми партиями, которые полностью разделяют ее принципы.

Партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы. Об этом сообщил ее лидер Святослав Вакарчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, партия "Голос" готова к коалиции, но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы.

Также Вакарчук заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор - это Европа, которые будут защищать олигархов, не разделяют правило "закон - один для всех" и не хотят делать власть подотчетной народу.

"По остальному можно договариваться", - сказал лидер "Голоса".

По результатам исследования предвыборных настроений украинцев, которое было проведено социологической группой “Рейтинг” во второй половине мая, новая партия “Голос” на предстоящих выборах может набрать 4,6% голосов (среди тех, кто точно пойдет голосовать и определился с выбором).


популярное за неделю

Мнение

Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип
Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич