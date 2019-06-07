Вакарчук: Партия «Голос» готова работать в коалиции новой Рады 7.06.2019, 20:18

Святослав Вакарчук

Политсила готова к коалиции с теми партиями, которые полностью разделяют ее принципы.

Партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы. Об этом сообщил ее лидер Святослав Вакарчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, партия "Голос" готова к коалиции, но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы.

Также Вакарчук заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор - это Европа, которые будут защищать олигархов, не разделяют правило "закон - один для всех" и не хотят делать власть подотчетной народу.

"По остальному можно договариваться", - сказал лидер "Голоса".

По результатам исследования предвыборных настроений украинцев, которое было проведено социологической группой “Рейтинг” во второй половине мая, новая партия “Голос” на предстоящих выборах может набрать 4,6% голосов (среди тех, кто точно пойдет голосовать и определился с выбором).