Белорусский гандболист Пракапеня продолжит карьеру в бундеслиге
- 7.06.2019, 20:43
Антон Пракапеня будет выступать в сильнейшем дивизионе чемпионата Германии.
Белорус Антон Пракапеня покинул немецкий "Кобург" (Д2). Сообщается, что гандболист продолжит карьеру в бундеслиге.
"Выступать в бундеслиге — это мечта каждого гандболиста. Сейчас у меня появилась такая возможность. И я очень хочу воспользоваться этим шансом. Думаю, это правильный шаг для моего спортивного будущего", — цитирует Антона Пракапеню "Быстрый центр".