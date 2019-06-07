Белорусский гандболист Пракапеня продолжит карьеру в бундеслиге 7.06.2019, 20:43

Антон Пракапеня будет выступать в сильнейшем дивизионе чемпионата Германии.

Белорус Антон Пракапеня покинул немецкий "Кобург" (Д2). Сообщается, что гандболист продолжит карьеру в бундеслиге.

"Выступать в бундеслиге — это мечта каждого гандболиста. Сейчас у меня появилась такая возможность. И я очень хочу воспользоваться этим шансом. Думаю, это правильный шаг для моего спортивного будущего", — цитирует Антона Пракапеню "Быстрый центр".