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Польша намерена закупить у США 32 истребителя F-35

  • 7.06.2019, 20:55

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 10-13 июня будет находиться с визитом в США.

Министр нацобороны РП Мариуш Блащак направляется в понедельник с визитом в США. М. Блащак посетит военно-воздушную базу Эглин во Флориде, где ознакомится с многоцелевыми боевыми самолетами пятого поколения F-35. Польша планирует приобрести 32 истребителя, передает «Радио Польша».

Во вторник в Вашингтоне министр нацобороны РП примет участие в конференции, организованной Польской группой вооружений. Позже М. Блащак встретится с советником американского президента по безопасности Джоном Болтоном.

В среду М. Блащак будет сопровождать президента РП Анджея Дуду во время его визита в Белый дом. Глава Министерства нацобороны РП примет участие в дебатах Анджея Дуды и президента США Дональда Трампа.

В четверг М. Блащак встретится с польскими и американскими ветеранами в посольстве Польши в Вашингтоне.

М. Блащак выразил убежденность в том, что в этом году завершатся переговоры Польши и США об увеличении американского военного присутствия в РП.

Анджей Дуда выразил надежду на совместное строительство базы, которая может получить название «Форт Трамп».


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