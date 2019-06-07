закрыть
7 июня 2019, пятница, 21:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: в РФ потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая

8
  • 7.06.2019, 21:02
  • 2,418
Фото: Скриншот из видео

Пассажир потерял сознание, его вынесли из трамвая на асфальт и поехали дальше.

В Новосибирске пассажир потерял сознание в трамвае, его вынесли из салона на улицу, положили на асфальт и поехали дальше. Скорая приехала только через полчаса. Это происшествие произошло 6 июня и попало на видео. Им заинтересовались полиция и прокуратура. Проводится и служебное расследование по месту работы водителя и кондуктора.

Как информирует РБК, 52-летнего мужчину в результате отвезли в больницу. У него сотрясение головного мозга. По некоторым сведениям, в трамвае сначала произошла драка между двумя мужчинами, после которой одного из участников и вынесли на улицу.


популярное за неделю

Мнение

Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип
Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич