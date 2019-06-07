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За участок у реки в Минском районе боролись 14 человек

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  • 7.06.2019, 21:19
Иллюстрационное фото

Он будет продан за 121 500 рублей.

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже в частную собственность земельных участков в Минском районе. Среди трех десятков лотов земельные наделы в Заславле, Колодищах, Лапоровичах, Дроздово и других населенных пунктах. Как прошли торги — смотрите в таблице Onliner.

Выше всего взлетела цена участка площадью 11 соток в Юзуфово (20 км от МКАД в молодечненском направлении). Лот был выставлен на торги за 17 000, а ушел с молотка за 121 500 рублей, что эквивалентно $57 882. На этот земельный надел претендовали 14 человек. Привлекло их не только наличие электричества, газа и водопровода, но и расположение — на берегу реки.

В Колодищах на этот раз было предложено три участка по одинаковой начальной цене 39 000 рублей. Все они обеспечены электричеством и газом. Первый будет продан за 86 000, второй за 90 500, третий за 87 500 рублей.

Участок в Дроздово с электричеством и газом подорожал с 55 000 до 80 526 рублей, в Лапоровичах на Минском море — с 72 000 до 116 000 рублей. Три участка предлагались в деревне Каменная Горка, что примыкает к МКАД возле одноименного жилого района — два из них будут проданы единственным заявителям за 99 750 и 89 250 рублей.

Минимальным спросом пользовались наиболее удаленные от Минска и дешевые участки. В деревне Довборово (40 км от Минска) были предложены три земельных надела с электричеством, и только один из них заинтересовал двоих человек и будет продан за 4235 рублей. Два участка в деревне Буды (28 км от МКАД) будут проданы единственным заявителям за 8925 и 9240 рублей.

Результаты торгов представлены в таблице.

Следующий аукцион по продаже участков в Минском районе состоится 5 июля. С лотами можно ознакомиться на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.


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