Какой будет Россия после Путина 1 Леонид Бершидский

7.06.2019, 21:26

Россия окажется под влиянием Китая?

После аннексии Крыма в 2014-м путинская Россия, по крайней мере, внешне, стала одним из самых стабильных и предсказуемых режимов — самоуверенное авторитарное правительство, поддерживаемое репрессиями и молчаливым согласием внутри страны.

Поэтому неудивительно, что лучшие аналитики страны говорят о периоде, который наступит после запланированного ухода Путина в 2024 году — настоящее слишком депрессивно для того, чтобы его обсуждать.

The Free Russia Foundation — вашингтонский аналитический центр, который возглавляет бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер, опубликовал 170-страничный доклад о том, как может выглядеть Россия в 2030 году. В числе авторов некоторые из наиболее проницательных антипутинских комментаторов современности: политический аналитик Александр Морозов, медиа-эксперт Василий Гатов, экономисты Владимир Милов и Владислав Иноземцев, социальный антрополог Денис Соколов и эксперт по энергетике Илья Заславский.

Несмотря на то, что в докладе не пытались скрыть явных различий между авторскими мнениями, есть определенный консенсус по поводу основных очагов напряжения в ближайшем будущем России. А именно:

Россия всё еще будет зависеть от энергетического экспорта

Несмотря на все разговоры об уменьшении зависимости страны от экспорта нефти и газа, в 2017 году на их долю приходилось 40% доходов бюджета, по сравнению с 25% в 2000-м. Но этой модели бросит вызов электротранспорт, рост конкуренции на мировом рынке природного газа и спад спроса на уголь, который находится на третьем месте в российской структуре экспорта сырья. Никто из авторов доклада не ожидает, что энергетическая зависимость будет преодолена, но они также не предсказывают энергетического кризиса до 2024 года. Но если цена нефти упадет ниже $30, и это продлится довольно долго, западные санкции станут слишком обременительными для любого режима-преемника.

Россия окажется под влиянием Китая

Альянс между двумя странами укрепится, Россия станет поставлять больше сырья, а Китай — промышленных товаров. Их масштабное военное сотрудничество усилится союзом против США. Согласно самому вероятному сценарию, обсуждаемому в докладе, Россия станет сателлитом Китая, подпитывая свою военную мощь и постепенно позволяя задействовать свой внутренний рынок. И западные санкции, и конфронтация США с Пекином сделают этот исход более вероятным, несмотря на непопулярность такого альянса внутри стран.

Никаких дорогостоящих военных операций, но следите за Беларусью и Казахстаном

Ни один из авторов не ожидает, что Россия станет делать агрессивные выпады в сторону стран Балтии, но Беларусь может превратиться в более привлекательную и популярную цель, если Путин хочет оставаться при власти после 2024 года в качестве главы объединенного государства. Постепенная передача власти в Казахстане тоже может создать угрозу. Если соседское государство решит больше взаимодействовать с Китаем или Турцией, оно лишит Россию одного из своих самых хваленых буферов безопасности. Поэтому авторы доклада рассматривают Беларусь и Казахстан как более вероятные цели для российского вмешательства, чем другие страны — хотя бы потому, что не уверены в реальной военной мощи Москвы, а также потенциальной внутренней популярности идеи вооруженной агрессии. Частичные победы в Украине и Сирии имели место только из-за слабости противников. Военные же остаются недофинансированными и любые потери, конечно, были бы чрезвычайно непопулярны.

Леонид Бершидский, Bloomberg (перевод - «Новое время»)