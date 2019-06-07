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Семь фактов о миллениалах: что нужно знать работодателям и продавцам?

  • 7.06.2019, 21:40

Миллениалов уже больше половины на Земле.

Миллениалов — молодых людей, родившихся в период с 1983 по 1994 годы, а также представителей поколения Z (появившихся на свет между 1995 и 2002 годами) больше половины на Земле. Это не будущее, это уже настоящее, пишет в своем исследовании Deloitte.

Компания опросила более 13 тысяч миллениалов из 42 стран и трех тысяч людей поколения Z из 10 стран, передает frankrg.com.

О чем полезно знать работодателям молодого поколения, а также тем, кто продает им товары и оказывает услуги?

Приоритеты. Рождение детей, покупка домов и другие традиционные «маркеры успеха» не входят в число приоритетов современной молодежи. На первом месте — путешествия. О желании увидеть мир заявили 57% опрошенных из каждой группы. Чуть меньше (56% и 52% респондентов) стремятся к хорошему заработку и финансовому благополучию. Среди миллениалов меньше половины (49%) хотят приобрести собственное жилье, 46% ставят целью положительно влиять на общество и 39% желают обзавестись семьей и детьми.

Ожидания. Позитивные экономические настроения среди миллениалов самые низкие за последние шесть лет. Только 26% респондентов заявили, что ожидают улучшения экономической ситуации в своих странах, хотя доля оптимистов никогда не опускалась ниже 40%, а последние два года составляла 45%, отмечает Deloitte.

Более половины миллениалов считают, что их финансовое положение ухудшится или не изменится в следующем году, в то время как 43% ожидают улучшений.

Отношение к бизнесу. Опрос показал, что миллениалы все хуже думают о бизнесменах, называя зарабатывание прибыли их основной целью (так считают 55% опрошенных). Компании, по мнению молодых, должны уделять больше внимания производству высококачественных товаров и услуг (так считают 36% опрошенных) и созданию рабочих мест (35% респондентов).

Миллениалы и индустрия 4.0. Миллениалы не боятся цифровых технологий и активно работают с ними. 49% респондентов считают, что новые технологии увеличат количество рабочих мест и только 15% опасаются потери работы из-за них. Каждый пятый респондент заявил, что обладает всеми навыками для работы в условиях индустрии 4.0, а 70% считают, что у них есть лишь часть этих навыков и им потребуется развивать способности, чтобы повысить свою стоимость на рынке.

Отношение к работе. Deloitte отметил тренд, неприятный для компаний, которые ищут постоянных и лояльных работников. 49% опрошенных при наличии выбора хотели бы уволиться в ближайшие два года со своей нынешней работы.

43% опрошенных миллениалов не устраивает зарплата, 35% хотят больше возможностей для продвижения и 28% не хватает профессионального роста. Примечательно, что 15% миллениалов сказали, что в принципе не поддерживают рабочую культуру. Есть и обнадеживающая новость: 28% респондентов хотели бы остаться у своих нынешних работодателей ближайшие пять и более лет.

Потребление. Не только качество продукта влияет на выбор компании. В отличие от предыдущего поколения миллениалы и поколение Z оценивают этичность поведения компании и ее влияние на общество.

42% респондентов сказали, что начали или продолжили свои отношения с той или иной компанией, потому что ее продукты или услуги действуют позитивно на общество и/или окружающую среду. 37% прекратили обслуживаться в компании из-за ее неэтичного поведения.

Четверть респондентов заявила о прекращении отношений с компаний по политическим мотивам, а треть — из-за сильного вторжения в личное пространство (компаниям запрашивает слишком много данных).

Настроения. Deloitte посчитал индекс оптимизма молодежи, и самый высокий он получился в Нигерии (69 пунктов из 100 возможных), на втором месте — Индия (65 пунктов) и замыкает тройку Китай (61 пункт). Россия заняла 37-е место с индексом 25 пунктов. На последнем месте — Турция (22 пункта).

Индекс для всех опрошенных миллениалов — 39 пунктов. На развивающихся рынках он выше — 48 пунктов, а на развитых ниже — 32 пункта. Индекс учитывает пять параметров, включая как личный финансовый оптимизм, так и социально-политический.


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