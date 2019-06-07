Белорус Пуховский в третий раз признан лучшим гандболистом чемпионата Украины 7.06.2019, 21:50

В завершившемся сезоне Пуховский вместе с «Мотором» выиграл четвертое для себя золото украинского чемпионата.

Разыгрывающий сборной Беларуси и "Мотора" Борис Пуховский в третий раз признан лучшим гандболистом чемпионата Украины.

Портал Xsport.ua и сильнейший клуб Украины провели десятый референдум по определению лучшего игрока мужского чемпионата. Самым ценным гандболистом турнира признан 32-летний белорус Борис Пуховский. Разыгрывающий стал MVP в третий раз за четыре года.

В завершившемся сезоне Пуховский вместе с "Мотором" выиграл четвертое для себя золото украинского чемпионата, добавив в личную коллекцию очередной Кубок и Суперкубок Украины. Во всех официальных клубных турнирах белорус сыграл 44 матча, забросив 197 мячей, и во второй раз стал лучшим бомбардиром "Мотора" в Лиге чемпионов (87 голов). Был номинирован на звание лучшего плеймейкера сезона по версии ЕГФ, отмечает "Быстрый центр".