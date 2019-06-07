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«Оппозиционный блок» Ахметова пойдет на выборы в Раду с Кернесом и Трухановым

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  • 7.06.2019, 22:06
Ринат Ахметов (фото - EPA)

Политическая сила пойдет на выборы под названием «Оппозиционный блок» или «Партия мира и развития».

Партия «Оппозиционный блок» («крыло» олигарха Рината Ахметова) намерена участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с партией Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова «Доверяй делам» и партией нардепа Евгения Мураева «Наши».

Об этом LIGA.net сообщил глава политсовета ОБ Борис Колесников.

«Сегодня в 14:00 у нас мероприятие. Будем объединятся с партией мэров и партией «Наши», - заявил он. По словам Колесникова, официальный объединительный съезд состоится 9 июня в Международном выставочном центре в Киеве.

Он отметил, что на выборы эта политическая сила пойдет под названием «Оппозиционный блок» или «Партия мира и развития».

«Я думаю, скорее всего, будет название «Оппозиционный блок». Поскольку Юрий Бойко со вчерашнего дня (6 июня – ред.) больше не является сопредседателем партии», - добавил Колесников.

Комментируя несостоявшееся объединение с «Оппозиционной платформой – За життя» (Юрий Бойко, Сергей Левочкин и Виктор Медведчук) Колесников отметил, что «у нас другой путь». Также он заявил, что вместе с нардепом Вадимом Новинским намерен баллотироваться по мажоритарным округам в Донецкой области.

Помимо вышеперечисленных партий в процессе объединения участвует также партия «Видродження». Церемония подписания меморандума четырьмя партиями состоялась сегодня, 7 июня, в Киеве. По словам главы политсовета «Видродження» Владимир Пилипенко, на объединительном съезде будет создана организационная структура с единым партийным руководством.


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