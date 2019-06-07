Эстония впервые избрана в Совбез ООН 1 7.06.2019, 22:47

Эстония будет представлять в Совбезе ООН Восточную Европу.

На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Эстония была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов.

Об этом сообщает Err.ee.

В голосовании участвовали все 193 государства-члена ООН. В первом туре Эстония получила 111 голосов, а Румыния - 78 голосов.

Во втором туре в голосовании приняли участие 190 стран, Эстония получила 132 голоса, Румыния - 58 голосов.

Новые непостоянные члены выбираются из четырех региональных групп - два из Африки, один из Азии-Океании, один из Латинской Америки и один из стран Восточной Европы. До сих пор Восточную Европу в Совбезе ООН представляла Польша.

Добавим, что в первом туре тайного голосования Вьетнам, Тунис и Нигер получили более 190 голосов и были избраны. Сент-Винсент и Гренадины были избраны 181 голосом.

Голосование происходит с помощью бумажных бюллетеней, голоса пересчитываются три раза.