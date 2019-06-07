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Легенда мадридского «Реала» Рауль прилетит в Минск

  • 7.06.2019, 22:40
Фото: Reuters

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании будет в Беларуси 12 июня.

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль прилетит в Минск в рамках конференции УЕФА по массовому футболу. Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня, Рауль будет в Беларуси 12 июня, передает tut.by.

Рауль с 1994 по 2010 годы выступал за «Реал», был капитаном команды. В составе мадридского клуба выиграл шесть чемпионатов Испании, три раза побеждал в финале Лиги чемпионов.

После ухода из «Реала» играл за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В рядах сборной Испании провел более 100 матчей, сыграв на трех чемпионатах мира.


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