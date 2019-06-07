закрыть
8 июня 2019, суббота, 0:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Завтра в Беларуси не будут продавать алкоголь

6
  • 7.06.2019, 22:56
  • 1,860

Алкоголь можно будет купить только на розлив на объектах общественного питания. 

8 июня в Минске будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее решение №1247 Мингорисполком принял еще 25 апреля, передает БелТА.

Ограничение связано с проведением выпускных вечеров у школьников. Продажа алкогольных напитков (водки, ликероводочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объёмной долей этилового спирта 7 и более процентов) будет ограничена с 8:00 8 июня до 8:00 9 июня.

Алкоголь можно будет только купить на розлив на объектах общественного питания.

Также в эти дни в минских магазинах не будут продаваться пиво и слабоалкогольные напитки с объёмной долей этилового спирта не более 7%.


популярное за неделю

Мнение

Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип
Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич