Завтра в Беларуси не будут продавать алкоголь 6 7.06.2019, 22:56

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Алкоголь можно будет купить только на розлив на объектах общественного питания.

8 июня в Минске будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее решение №1247 Мингорисполком принял еще 25 апреля, передает БелТА.

Ограничение связано с проведением выпускных вечеров у школьников. Продажа алкогольных напитков (водки, ликероводочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объёмной долей этилового спирта 7 и более процентов) будет ограничена с 8:00 8 июня до 8:00 9 июня.

Алкоголь можно будет только купить на розлив на объектах общественного питания.

Также в эти дни в минских магазинах не будут продаваться пиво и слабоалкогольные напитки с объёмной долей этилового спирта не более 7%.