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Амнистия в Беларуси: кого освободят?

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  • 7.06.2019, 23:07
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Согласование проекта закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси практически завершено.

В госорганах прошло согласование проекта закона об амнистии, которую готовили ко дню 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает БелТА со слов Игоря Шуневича, главы МВД.

В целом же работа над законом полностью завершена и остается только согласование, которое также подходит к финальному этапу.

- В случае если будут какие-либо изменения, их внесут после согласительного совещания, пояснил глава силового ведомства.

Уточняется, что со стороны Министерства внутренних дел в проект закона не вносилось каких-то изменений. Возможно, после изучения законопроекта заинтересованными органами все-таки будут высказаны мнения о целесообразности принятия закона об амнистии.

- Если же не будет замечаний, то документ примут в нынешней редакции, - подытожил Шуневич.

Ранее стало известно, что по амнистии к 75-летию освобождения Беларуси на свободу выйдет около 2 тысяч человек, а всего закон может коснуться около 6,5 тысячи заключенных. Выйти на свободу смогут родители-одиночки, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалиды, чернобыльцы-ликвидаторы, беременные женщины, а также лица, впервые совершившие преступления. А вот коррупционеры и осужденные по особо тяжким статьям, в том числе убийствам, на амнистию могут не рассчитывать.

На сегодняшний момент в Беларуси в местах заключения остаются около 36 тысяч человек. Это ставит нашу страну на 25 строчку в мировом рейтинге количеству заключенных – 343 человека на 100 тысяч населения. Это наивысший показатель среди европейских стран, отмечает «Белсат».


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