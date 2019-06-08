Трамп: США и Мексика достигли соглашения по миграции 8.06.2019, 8:02

Новые пошлины на товары из Мексики отложены на неопределенный срок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Мексика достигли соглашения по иммиграционной политике и пошлины на импорт мексиканских товаров пока не будут вводиться, сообщает «Голос Америки».

«Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты Америки подписали соглашение с Мексикой. Таким образом, тарифы, которые США планировали ввести против Мексики в понедельник, приостановлены на неопределенный срок», – написал президент Трамп в своем «Твиттере».

«Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры, чтобы остановить поток мигрантов через Мексику и нашу южную границу. Это делается для того, чтобы значительно сократить или полностью ликвидировать нелегальную иммиграцию из Мексики в Соединенные Штаты», – сообщил Трамп.

Ранее в пятницу Трамп написал в «Твиттере» о том, что есть «хороший шанс», что стороны достигнут соглашения по предотвращению введения тарифов из-за потока иммигрантов через американо-мексиканскую границу. При этом он добавил: «Если мы не сможем заключить сделку, Мексика начнет платить тарифы на уровне 5% уже в понедельник!»

Американские и мексиканские официальные лица вернулись за стол переговоров в пятницу, чтобы найти способ остановить поток нелегальных иммигрантов из Центральной Америки через южную границу США.