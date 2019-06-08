Белорусы с 2016 года сдали $7 миллиардов наличными чистыми 8.06.2019, 8:05

Белорусы продают заработанную за границей ими и их родственниками валюту.

В мае граждане продали 153,3 млн долларов чистыми, согласно материалам Нацбанка, поддержав начавшийся в апреле период отпускных трат, когда и продажа и покупка валюты заметно возрастает, пишет tut.by.

В мае граждане сдали на 3,8% меньше валюты, чем в апреле, — 657,6 млн долларов. Покупка выросла на 0,1%, до 504,3 млн долларов.

За пять месяцев чистая продажа наличной валюты составила 632,3 млн долларов.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов. То есть всего с 2016 года белорусы продали около 7 млрд чистыми наличными.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам четырех месяцев на 271,9 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски не реализуются.

Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), но по итогам пяти месяцев субъекты оказались уже чистым продавцом, хоть с со скромным объемом — продажа превысила покупку на 79,9 млн долларов.