Гомельчанин пожаловался в ГАИ на Лукашенко 8.06.2019, 8:19

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Диктатор нарушил ПДД во время поездки в Болбасово.

Павел из Гомеля называет это активной жизненной позицией. Увидев новость о посещении Александром Лукашенко поселка Болбасово, он обратил внимание на тот факт, что Лукашенко и его окружение идут с велосипедами в руках по проезжей части при наличии двух тротуаров. Об этом факте он сообщил в ГАИ Гомеля. Там обещали провести проверку и во всем разобраться, пишет abw.by.

В минувшие выходные Лукашенко решил прокатиться на велосипеде по Оршанскому району. Это была неофициальная поездка, в ней Лукашенко не сопровождали СМИ.

На одном из видео, распространенных в соцсетях, видно, как Лукашенко, ведя в руках велосипед, сходит с тротуара на проезжую часть и, очевидно, дальше следует по ней. Его примеру последовали и сопровождающие лица. И именно этот факт вызвал вопросы у гомельчанина Павла, на глазах которого не раз ГАИ Гомеля штрафовала пешеходов за такое же нарушение.

— Эти кадры распространили многие СМИ, — комментирует свое решение Павел. - Движение транспортных средств, как я понял, не перекрывалось, это было не запланированное мероприятие, когда так делают. Поэтому я сообщил в дежурную часть ГАИ Гомельского облисполкома о факте возможного правонарушения и попросил, чтобы там дали правовую оценку произошедшему.

Как рассказал Павел, ему уже дважды позвонили из ГАИ. Звонившие сообщили о том, что его сообщение принято, по нему начат административный процесс, по завершении проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, запечатленных на видео и фото. Также мужчину попросили приехать в ГАИ для проведения опроса, что он отказался делать, настаивая на том, чтобы сотрудники ГАИ опросили его в более удобном для него другом месте.