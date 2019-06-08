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Как брестчане заставляют власти ремонтировать дороги

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  • 8.06.2019, 8:54
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Власти вынуждены реагировать на инициативу активных жителей Бреста.

Группа брестчан, объединенная в группу под названием «За свой город», через свои страницы в социальных сетях объявила компанию # ямыбреста, пишет сайт телеканала «Белсат».

Большие и малые ямы на дороге возле начальной школы
Левый снимок: Так выглядела дорога около начальной школы раньше. Права снимок: Так выглядит дорога после обращения организации «За свой город» и сюжета на Белсате
Левый снимок: Подъезд к физкультурно-оздоровительному комплексу месяц назад. Правый снимок: Так выглядит дорога после обращения организации «За свой город» и сюжета на Белсате

Люди собирают от жителей города жалобы и направляют в различные инстанции: от исполкома до ГАИ.

И это сработало: дорожные службы начали засыпать ямы в местах, которые указали в своих обращениях брестчане.


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