Как брестчане заставляют власти ремонтировать дороги

Как брестчане заставляют власти ремонтировать дороги2
- 8.06.2019, 8:54
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Власти вынуждены реагировать на инициативу активных жителей Бреста.
Группа брестчан, объединенная в группу под названием «За свой город», через свои страницы в социальных сетях объявила компанию # ямыбреста, пишет сайт телеканала «Белсат».
Люди собирают от жителей города жалобы и направляют в различные инстанции: от исполкома до ГАИ.
И это сработало: дорожные службы начали засыпать ямы в местах, которые указали в своих обращениях брестчане.