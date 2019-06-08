NASA планирует отправку туристов на МКС 4 8.06.2019, 9:12

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Космическое путешествие будет стоить $35 тысяч.

Американское космическое агентство (НАСА) объявило в пятницу о намерении разрешить платные полеты частных лиц на Международную космическую станцию. Таким образом управление по аэронавтике пытается коммерциализировать часть своей деятельности, сообщает "Радио Свобода".

Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки 35 тысяч долларов с одного пассажира. Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.

35 тысяч - это ориентировочная цена, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Инициатива НАСА является ответом на планы администрации Трампа, оглашенные в прошлом году, завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители НАСА заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.

Еще одно направление коммерческой деятельности - продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе. НАСА по-прежнему запрещает своим астронавтам получать деньги за рекламу узлов и деталей МКС. Вместе с тем астронавтам разрешено участвовать в закадровом монтаже рекламных роликов, сделанных на орбите.

Прежде руководители американской космонавтики энергично сопротивлялись идее коммерциализации космически исследований.

НАСА тратит на Международную космическую станцию от 3 до 4 миллиардов долларов в год, и доходы от задуманных коммерческих проектов не покроют сколь-либо существенной доли этих расходов.