Дело, шитое белыми нитками 2 8.06.2019, 9:34

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Иван Голунов

Такое возможно лишь в дешевых российских недокомедиях.

В путинской РФ продолжается беспрецедентное давление на последние сохранившиеся независимые СМИ. Накануне по откровенно сфабрикованному делу был задержан специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

Иван шел на встречу с источником, но вместо встречи был задержан сотрудниками "доблестной" полиции и подвергнут доскональному досмотру в участке, во время которого у него был пакет с мефедроном.

Еще один пакет и весы для взвешивания наркотических веществ были обнаружены у него дома.

Все коллеги и знакомые Голунова в один голос утверждают, что дело - 100% фабрикация: Иван никогда наркотики не употреблял и уж точно не распространял. Более того, выступал категорически против них и был сторонником здорового образа жизни.

Вдобавок ко всему, друзья Голунова не опознали его квартиру на фотографиях с наркотиками и весами, заявив, что снимки были сделаны совершено в другом месте.

Да и чисто логически ситуация выглядит совершено бредовой: идти на официальную встречу с информатором, имея при себе пакет мефедрона — такое возможно лишь в дешевых российских недокомедиях.

Это даже не гвоздь в крышку гроба свободы слова и независимых СМИ — он был забит уже давно. Это осквернение могилы усопших.

И попутно повод вспомнить всем нам о том, что совсем недавно они были живы, но пали очередной жертвой преступного путинского чекистско-олигархического режима.

Московская полиция начала отступать и признала, что фотографии, якобы снятые дома у Голунова — прямого отношения к нему не имеют.

Это фотографии недавно раскрытой столичной преступной сети, на причастность к которой проверяется Иван. По всей России сейчас проходят одиночные пикеты в поддержку корреспондента "Медузы".

Десятки коллег Голунова и просто неравнодушных граждан вышли на улицы городов, чтобы выразить свое несогласие с карательно-репрессивной политикой государства и потребовать справедливого рассмотрения дела.

В Москве пикеты завершились жестким задержанием их участников. Более 15 человек уже доставлены в ОВД.

Среди задержанных видный российский общественный деятель и прозаик Виктор Шендерович.