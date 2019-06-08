В России заявили, что дипломаты США «деструктивно влияют на студентов» 3 8.06.2019, 9:57

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Чиновники Екатеринбурга призвали вузы прекратить сотрудничество с консульством США.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Консульство США в Екатеринбурге организует в городе различные культурные и образовательные мероприятия, активно рекламируя их в соцсетях. Но есть признаки, что местные власти пытаются ограничить доступ американских дипломатов и лекторов в учреждения высшего и профессионального образования города.

Местное интернет-издание 66.ru обнародовало копию письма высших и средних специальных учебных заведений Екатеринбурга, подписанное 30 мая руководителем сферы образования Свердловской области, центром которой является город, Юрием Биктугановим. В нем этим заведениям указано прекратить как «нежелательное» сотрудничество с американским консульством.

Однако «Радио Свобода» отмечает, что аутентичность письма не доказана.

Консульство «реализует проекты, создают угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов» в России, говорится в тексте.

В частности, такие проекты консульства, как День юного дипломата, курс разговорного английского языка, курс писательского мастерства, «по информационным материалам и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны», говорится в документе.

Областная власть проверяет правдивость документа. При этом в областном министерстве образования подтверждают, что на упомянутые проекты консульства «действительно поступали жалобы от студентов и их родителей». Сути жалоб чиновники не уточнили.

Заместитель посла США в посольстве в Москве Энтони Годфри прокомментировал эти события, вспомнив атмосферу сталинских времен.

«Это звучит как слова, которые могли быть написаны в тридцатых годах (20-го века — ред.), а не в 21-м веке», — заявил он российскому агентству Интерфакс.