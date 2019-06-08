Пенсионерка из Борисова о смене власти: Cтрах когда-то заканчивается 8 8.06.2019, 10:05

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Иллюстрационное фото

Откровенно смешно, когда наши власти заявляют, что мы живем прекрасно.

В Украине в прошлом месяце принял присягу уже шестой глава государства с 1991 года.

На этот раз президентом Украины стал не профессиональный политик, а артист и предприниматель Владимир Зеленский. Выбор украинских избирателей стал шоком для политических элит, и не только в Украине.

А что думают по этому поводу простые белорусы, жители Борисова и Жодино? Сайт ex-press.by задал этот вопрос прохожим.

Зоя Иосифовна, 77 лет, пенсионерка (Борисов):

— Мы не можем знать, каков будет результат правления Зеленского в Украине. Но то, что власть надо периодически менять — безусловно. Власть не должна застаиваться, она должна волноваться, всегда держать руку на пульсе, а народ не должен бояться. У нас же запуганы люди. … Но все когда-то кончается, и страх тоже.

Владимир, 31 год, инженер (Жодино):

— Правильно кто-то сказал, глядя ток-шоу: «Никогда еще россияне не жили так плохо, как при президенте Зеленском». Там речь немного о другом — о том, что он у них во всех бедах виноват. Но на самом деле одно точно: задумались люди, как они живут. И, как бы ни принято было молчать, все понимают: Зеленский — это хорошо! Думаю, что и у нас, в конце концов, что-то изменится, только сопротивление существующего строя будет сильным.

Владимир, 54 года, военный пенсионер (Жодино):

— Это было бы счастье — ощутить, что наше 25-летнее болото не вечно. Я только боюсь, мне тревожно за Зеленского — он молод, а вокруг акулы. Того и гляди, подставят, или что-то произойдет. И у нас тому, кто попробовал бы изменить что-то, было бы трудно, еще труднее, чем в Украине. Ведь целое поколение выросло при теперешнем строе и другого не знает.

Сергей, 32 года, монтажник (Жодино):

— Появился Зеленский в Украине, и многие в Беларуси задумались о том, как мы живем. Правда, Зеленский — это потрясение для всех. Знаю по своим родителям: главная мысль у них: «Абы тихо», «лишь бы не было войны». Но откровенно смешно, когда наши власти заявляют, что мы живем прекрасно, рассказывают о стабильности нашей.

Виктория, швея, 40 лет (Жодино):

— Я бы проголосовала за президента, который будет обращать внимание на людей. А не как сейчас. Наше нищенство имеет большое стратегическое значение — можно врать о том, что так и надо жить, как живем мы: мирно, тихо, соцпакет. Мы же не можем поехать куда-то, сравнить. Работаю на фабрике, просто тоска там такая... Сил нет. Мне кажется главное, чтобы люди могли в своей стране нормально работать, зарабатывать, получать пенсии, и на Запад ездить не на заработки, а в гости. Вот и напрашивается мысль — нам нужен Зеленский!