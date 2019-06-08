Футболист белорусской «молодежки» отверг предложения из Европы ради брестского «Динамо» 5 8.06.2019, 10:17

Максим Натынчик

Фото: Belnaviny.by

Максим Натынчик будет защищать цвета клуба из Бреста.

Белорусский нападающий Максим Натынчик подписал контракт с брестским "Динамо", пишет "Прессбол".

Об этом сообщил агент 17-летнего футболиста Александр Панков.

Фото с сайта pressball.by

"Динамо" Брест подписало контракт с одним из самых талантливый юных нападающих Беларуси. Максим Натынчик в 17 лет подписал первый профессиональный контракт. Было много предложений из Беларуси, Греции, Польши и Чехии. Лучшие выбирают Брест", — отметил Панков в инстаграме.

Натынчик выступал за РГУОР и сборную Беларуси (U-17).