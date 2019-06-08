Видеохит: Как мама-слониха будит слоненка 8.06.2019, 10:22

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Никто не любит вставать раньше времени.

Туристы в Национальном парке Крюгера заметили слонов, спрятавшихся от жары в тени деревьев. Группа мирно отдыхала, а люди наблюдали за животными. Но затем пришло время просыпаться: по крайней мере так решила мама-слониха и принялась будить своих детей, пишет National Geographic.

Она начала с одного из них, нежно подталкивая того хоботом. Слоненок проснулся, но идея вставать и куда-то идти в такой жаркий день ему явно не нравилась – вскоре он снова лег на землю. Однако мать была настойчива, и детеныш нехотя поднялся на ноги. После этого он подошел к своему брату, продолжавшему безмятежно спать, и стал помогать матери, будто бы говоря: «Проснись, пора вставать!».