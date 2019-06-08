Британский политик: Нужно давить именно на людей Путина 1 8.06.2019, 10:34

1,001

Фото: Брукс Ньюмарк

Санкции оказывают влияние на Россию, но они должны быть сильнее.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" член секретариата Кабинета министров Великобритании по вопросам гражданского общества Брукс Ньюмарк.

Он считает, что текущих санкций недостаточно, поскольку негативные действия Путина продолжатся до тех пор, пока не станут крайне болезненными не только для российского народа. «Проблема очень богатых олигархов заключается в том, что у них много денег. Когда я был депутатом, то говорил, что мы не должны преследовать российских людей. Мы должны быть нацелены на олигархов. Мы должны ориентироваться на их банковские счета, ограничивая их поездки. Конечно, в ЕС, Великобритании, США, мы должны прекратить покупки их жен в наших дорогих магазинах, мы должны остановить обучение их детей в наших странах», – отметил Ньюмарк.

«Чем больше мы оказываем давление на людей вокруг Путина, тем больше вероятность того, что это приведет к изменению его линии поведения, в отличие от простых экономических санкций, которые наносят ущерб простым россиянам, а не Путину и окружающим его людям», – пояснил британский политик.