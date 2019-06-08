«АЭС - соломинка, которая может сломать горб белорусского авторитарного верблюда» 11 8.06.2019, 10:44

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Тема АЭС для белорусского общества особенно болезненна.

Бурная, в основном негативная реакция на пост в Facebook пресс-секретаря Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Виталия Новицкого (за день он собрал более трех сотен комментариев) очень понятна. Ее было легко спрогнозировать по ряду причин, пишет политолог Валерий Карбалевич для «Радыё Свабода».

Сотрудник МЧС призвал «не преувеличивать» опасность БелАЭС и возмутился, что некоторые несознательные белорусы не верят властям, подозревают их в возможном утаивании информации об аварии на атомной станции, если такое, не дай Бог, случится.

Разумеется, громкая реакция в значительной степени вызвана агрессивным тоном г. Новицкого. Наверное, пресс-секретарь МЧС искренен в своем непонимании белорусской публики, которая активничает в социальных сетях. Это не удивительно. Ведь давно замечено, что белорусские служивые люди и рядовые граждане живут в разных странах и даже на разных планетах, существуют в очень отличающихся системах координат, говорящие на разных языках. В условиях отсутствия обратной связи между властью и обществом это неизбежно.

В этой реакции фейсбучного сообщества на пост Виталия Новицкого проявился очень очевидный социально-политический тренд. Он заключается в почти сплошном недоверии населения к власти. Независимо от того, какие шаги или действия делают чиновники. Даже если объявляют о повышении зарплат и пенсий, все равно негативные комментарии будут преобладать. Эта тенденция не только собственно белорусская. Но здесь она проявляется наиболее заметно. Возможно, потому, что ехидный комментарий - это единственный способ, условно говоря, «участия» белорусов в политике или «влияния» на общественно-политические процессы. Ни выбирать, ни требовать отчета, ни отправить в отставку плохого чиновника люди не могут. Остается единственная отдушина - интернет.

Теперь о сокрытие информации. Дело в том, что любая диктатура - это тайна. Секретность - их родовое качество. Это демократия может быть прозрачной. Диктаторские методы правления - некрасивая вещь по самой своей природе. Поэтому авторитаризм надо всячески скрывать. Неслучайно любая диктатура маскируется под демократию.

Поэтому в Беларуси, как когда-то в СССР, власть стремится максимально засекретить свой госаппарат. Государственной тайной является все: доходы от экспорта оружия, количество избирателей в стране и на каждом избирательном участке, бюджет Европейских игр и др. Кстати комментаторы к посту г. Новицкого приводят многочисленные примеры сокрытия информации, особенно в сфере экологии. Несколько десятков государственных учреждений, в том числе Министерство культуры, имеют право объявлять свои документы государственным секретом. Чиновники дают комментарии СМИ только с разрешения начальника, требуют от журналиста письменного обращения. Регулярно проводятся закрытые суды, например, когда судят высокопоставленных коррупционеров. Уже не говоря об информации о здоровье Лукашенко.

Кстати, об АЭС. Если в 2016 году упал и был поврежден корпус реактора, российская компания «Атомстройэкспорт», генеральный подрядчик, который строит Островецкую атомную электростанцию, выступила с заявлением, что «информация о чрезвычайном происшествии на стройке в Островце Белорусского АЭС не соответствует действительности». И только через две недели, когда уже литовцы забили тревогу, власти вынуждены были признать факт аварии.

А тема АЭС для белорусского общества особенно болезненна. Решение о ее строительстве было принято без всякого обсуждения. В государстве, где общественного диалога нет как явления, по-другому и быть не могло.

Чернобыльская катастрофа стала одним из важных факторов, который похоронил советский строй. В БССР компартия потеряла, а БНФ набрал политические очки именно на теме последствий той страшной аварии. Весьма вероятно, что и сейчас эта несчастная АЭС станет той соломинкой, которая переломит горб белорусского авторитарного верблюда. Даже если с точки зрения экологии все будет в пределах нормы, АЭС еще до начала своей работы создает столько проблем (огромный долг России, некуда девать электроэнергию), что скоро станет главной проблемой страны.