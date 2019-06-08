Молдова идет на досрочные парламентские выборы 8.06.2019, 11:14

Социалисты отказались вступать в коалицию.

Пророссийская партия социалистов Молдовы приняла решение не создавать коалицию ни с одной из партий, что скорее всего означает досрочные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Такое решение принял республиканский совет партии социалистов, о чем объявил после заседания президент Молдовы Игорь Додон.

Он напомнил, что социалисты предложили коалицию и правым, и демократам.

"Мы увидели, что избирательный блок ACUM в итоге не принял наши предложения и по кандидатуре спикера, и по кандидатурам некоторых министров, и по расширению полномочий президента. Поэтому мы не можем создать с ними коалицию", — пояснил Додон.

Он добавил, что социалисты не обсуждали коалицию с Демпартией, но подтвердил, что несколько представителей партии социалистов выслушали предложения демократов.

"Предложения и коалицию с Демпартией мы изначально не рассматривали и не собирались. На сегодняшний день мы сделали все возможное, чтобы разрешить политический кризис. Но возможность исчерпана. Вероятнее всего - досрочные выборы", - подчеркнул Додон.

Он также обратился к избирателям и в случае новых выборов призвал их голосовать за партию, у которой есть шансы набрать большинство, без того, чтобы создавать коалицию.