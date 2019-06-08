Илон Маск показал первый электропикап Tesla 10 8.06.2019, 11:25

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Цена на автомобиль, по меркам бренда, довольно скромная.

Первый электрический пикап Tesla с шестиместным салоном будет стоить меньше 50 000 долларов — по меркам бренда это очень скромный ценник. Также это значительно дешевле, чем у конкурента Rivian — пикап от этой компании будет стоить 61 000 долларов, пишет журнал «Нож».

«У вас будет возможность купить отличный пикап за 49 000 долларов или еще дешевле», —заявил Илон Маск. Новая модель станет одной из самых доступных в линейке Tesla.

Пикап будет с двойной кабиной и несколькими электромоторами, системой полного привода и запасом хода на уровне 650-800 километров. В стандартной комплектации электромобиль получит адаптивную пневмоподвеску, а в набор доступного оборудования войдет автопилот.

В соцсетях пользователи пишут, что пикап Tesla выглядит как десептикон или механическая версия Таноса из «Мстителей».