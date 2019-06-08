В России всю ночь продолжались пикеты в поддержку журналиста «Медузы» 1 8.06.2019, 11:36

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Фото: facebook.com

Акция продолжается и сейчас.

В России серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжают стоять с плакатами в защиту журналиста, сообщили "Радио Свобода" участники и очевидцы.

Ни к чему не призываю, но с 16:00 перерывов в пикетах у Петровки не было. Ребята стояли ночь, сейчас с утра совсем мало людей осталось. Понятно, что важно поехать к суду, но и этот протест заканчивать не хотелось бы pic.twitter.com/lMZA7Be3xc — Алексей Абанин (@aban_in) June 8, 2019

Мероприятие началось в 16 дня в москве в пятницу и таким образом на момент написания новости продолжалось не менее 17 часов. В нем приняли участие сотни москвичей.

Журналист-расследователь был задержан в четверг, однако известно об этом стало на следующий день. Его подозревают в распространении наркотиков, он свою вину отрицает.

Голунов — автор резонансных текстов о закупках в московском правительстве, похоронном и мусорном бизнесе. Благодаря его расследованиям стали известны планы мэрии Москвы вывозить мусор в регионы России, его публикации позволили отменить тендеры на госзакупки на миллиарды рублей.

Обращения в его поддержку опубликовали российские журналисты, международные организации и Евросоюз. Кроме Москвы пикеты прошли в других городах России, а сегодня проходят во Владивостоке, Новосибирске и Перми — сообщает "Медуза".

Сегодня Никулинский суд в Москве изберет ему меру пресечения, там так же начались пикеты.