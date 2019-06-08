Freedom House: Беларусь по-прежнему несвободная страна 4 8.06.2019, 11:47

Наша страна в рейтинге свобод получила 19 баллов из 100 возможных.

5 июня международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире 2019», согласно которому глобальный уровень демократии в 2018 году снижается 13-й раз подряд.

Источник: freedomhouse.org

Международная организация назвала Беларусь несвободной страной и поставила ей 19 баллов из 100.

Самую низкую оценку Беларусь получила в разделе «Политические права». «Гражданские права» и «Уровень свободы» в нашей стране также находятся на критически низком уровне.

Источник: freedomhouse.org

Украина в отчете получила 60 из 100 возможных баллов.

Страны Западной Европы и некоторые страны Восточной Европы получили в рейтинге не менее 80 баллов.

Россия получила 20 баллов. Венесуэлa, Иран, Китай и Саудовскую Аравию получили от семи до 19 баллов.