Фотофакт: Зеленский провел неформальную встречу с украинскими журналистами 5 8.06.2019, 11:53

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Встреча прошла на лесной поляне, а гостей угощали шаурмой и кофе.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая устроил в резиденции "Залесье" закрытую встречу с журналистами в формате офф-рекордс. Каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Журналист сensor.net Евгений Кузьменко побывал там и поделился своим впечатлением.

"Посмотрели, порасспрашивали, послушали, поели шаурмы, желтой и зеленой. Пощупали, где искренен, а где манипулирует. Повглядывались в свиту. Поняли, где неприятные темы, а где "дайте две"", - написал он, добавив, что стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего.

Фото - Евгений Кузьменко/Facebook

"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордс. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим", - рассказала председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

Фото - Светлана Остапа/Facebook