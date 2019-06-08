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КГБ задержал главу потребкооперации Могилевской области

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  • 8.06.2019, 11:59
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Сергея Шуркало

Руководителя подозревают в превышении служебных полномочий и присвоении имущества.

О задержании председателя правления Могилевского облпотребсоюза Сергея Шуркало tut.by сообщили источникию

По словам собеседников портала, Сергея Шуркало задержали на этой неделе. На работе его нет уже несколько дней, а исполняющим обязанности председателя правления Могилевского облпотребсоюза назначен заместитель Шуркало. Дело ведет КГБ, сообщают источники.

Получить оперативный комментарий в Комитете госбезопасности не удалось.

Могилевский облпотребсоюз координирует работу районных райпо — то есть магазинов потребкооперации, которые находятся в маленьких городах и на селе.

В области Сергея Шуркало характеризуют как профессионального руководителя, благодаря которому Могилевский облпотребсоюз занимает лидирующие позиции в Белкоопсоюзе.

Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше восьми тысяч торговых объектов и 700 автомагазинов.


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