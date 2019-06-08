закрыть
8 июня 2019, суббота, 12:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Украине Игорь Смешко представил первую десятку партии «Сила и честь»

3
  • 8.06.2019, 12:21
Игорь Смешко
ФОто: unian

В партийном списке - лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В Украине экс-глава СБУ, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко назвал лидеров списка кандидатов в депутаты от своей политсилы. Об этом сообщает корреспондент theБабеля.

По его словам, вторым номером в списке партии будет нардеп Елена Сотник («Самопоміч»), за ней будут следовать лидер Меджлиса и нардеп от БПП Рефат Чубаров, а также депутат от «Самопомочі» Иван Мирошниченко.

Пятым номером в списке партии Смешко назвал экс-начальника Генштаба Владимира Заману, которого обвиняют в государственной измене. 24 мая Замана вышел из-под стражи — суд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Заманы и обязал его прибывать к следователю, прокурору или судье по каждому требованию.

«Владимир, вы сохранили честь мундира, вместе восстановим украинскую армию, — заявил Смешко, представляя Заману. — На него пытались фальсифицировать обвинения, чтобы скрыть профессиональное бездействие в Крыму».

Шестым номером в списке названа кандидат экономических наук Ольга Романюк, седьмым — Юрий Гайдуцкий. Также в первую десятку вошла заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко («Самопоміч»).


популярное за неделю

Мнение

Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип
Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Минск-Москва: Транзит власти, или Нас ждет война за Беларусь?
Минск-Москва: Транзит власти, или Нас ждет война за Беларусь? Владимир Некляев
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич