В Украине Игорь Смешко представил первую десятку партии «Сила и честь»3
- 8.06.2019, 12:21
В партийном списке - лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В Украине экс-глава СБУ, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко назвал лидеров списка кандидатов в депутаты от своей политсилы. Об этом сообщает корреспондент theБабеля.
По его словам, вторым номером в списке партии будет нардеп Елена Сотник («Самопоміч»), за ней будут следовать лидер Меджлиса и нардеп от БПП Рефат Чубаров, а также депутат от «Самопомочі» Иван Мирошниченко.
Пятым номером в списке партии Смешко назвал экс-начальника Генштаба Владимира Заману, которого обвиняют в государственной измене. 24 мая Замана вышел из-под стражи — суд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Заманы и обязал его прибывать к следователю, прокурору или судье по каждому требованию.
«Владимир, вы сохранили честь мундира, вместе восстановим украинскую армию, — заявил Смешко, представляя Заману. — На него пытались фальсифицировать обвинения, чтобы скрыть профессиональное бездействие в Крыму».
Шестым номером в списке названа кандидат экономических наук Ольга Романюк, седьмым — Юрий Гайдуцкий. Также в первую десятку вошла заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко («Самопоміч»).