В Украине Игорь Смешко представил первую десятку партии «Сила и честь» 3 8.06.2019, 12:21

Игорь Смешко

ФОто: unian

В партийном списке - лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В Украине экс-глава СБУ, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко назвал лидеров списка кандидатов в депутаты от своей политсилы. Об этом сообщает корреспондент theБабеля.

По его словам, вторым номером в списке партии будет нардеп Елена Сотник («Самопоміч»), за ней будут следовать лидер Меджлиса и нардеп от БПП Рефат Чубаров, а также депутат от «Самопомочі» Иван Мирошниченко.

Пятым номером в списке партии Смешко назвал экс-начальника Генштаба Владимира Заману, которого обвиняют в государственной измене. 24 мая Замана вышел из-под стражи — суд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Заманы и обязал его прибывать к следователю, прокурору или судье по каждому требованию.

«Владимир, вы сохранили честь мундира, вместе восстановим украинскую армию, — заявил Смешко, представляя Заману. — На него пытались фальсифицировать обвинения, чтобы скрыть профессиональное бездействие в Крыму».

Шестым номером в списке названа кандидат экономических наук Ольга Романюк, седьмым — Юрий Гайдуцкий. Также в первую десятку вошла заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко («Самопоміч»).