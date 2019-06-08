«Выступление против Путина становится нравственным выбором» 8.06.2019, 12:55

В литовском Тракае открылся VII Форум свободной России.

В литовском городе Тракай 8 июня стартовал VII Форум свободной России. В Фоуме традиционно принимают участие гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры, журналисты и представители культурной среды. Традиционно Форум открыл Гарри Каспаров.

"Я помню когда мы открывали первый форум, еще мало кто предполагал, что это мероприятие станет традиционным", — сказал Каспаров. Он добавил, что ехав на Форум, ему казалось, что о Форуме все забыли, сообщает kasparov.ru.

"Подъезжая, увидели журналистов "Первого канала", — рассказал основатель ФСР.

Он отметил, что Форум совсем не эмигрантский, сюда приезжают люди из многих регионов.

"Форум — единственная площадка, на которой обсуждаются вещи, которые в России обсуждать невозможно", — подчеркнул Каспаров.

Он отметил, что Форум свободной России прекратит собираться в Литве, когда сможет собраться в России.

Участники и гости ФСР обсудят политическую ситуацию в России, стоящие перед российским обществом вызовы, проблемы международной безопасности, а также будущее российско-украинских и российско-белорусских отношений.

Спикерами 7-го Форума свободной России выступят как российские, так и международные политики и эксперты: Гарри Каспаров, Константин Эггерт, Артемий Троицкий, Михаил Светов, Евгения Чирикова, Александр Морозов, Леонид Невзлин, Андрей Илларионов, Евгений Киселев, Илья Пономарев, Марат Гельман, Максим Трудолюбов, Игорь Чубайс, Марк Фейгин, Джэйсон Смарт (США), Тарас Березовец (Украина), Сергей Гайдай (Украина), Андрей Санников (Беларусь) и др.

Первая панель Форума свободной России была посвящена общественным настроениям.

Модераторам выступил политик, депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев.

Первый вопрос был задан психологу, старшему научному сотруднику РАНХиГС Анастасии Никольской.

"Как в России проходит социология, она вообще возможна?", — спросил Пономарев.

По мнению Никольской, в России все-таки происходят изменения.

"Когда мы почувствовали, что что-то меняется, люди стали присылать нам деньги на исследования. Им интересно наблюдать за изменениями", — добавила психолог.

Она также отметила, что в России растут протесты.

"Год назад еще одобрялась внешняя политика государства. Пол года назад уже был выраженный запрос на миролюбивую политику", — заявила Никольская.

Она также добавила, что у людей появилась желание бороться конституциональным способами.

"Самая высокая потребность у людей — уважении власти, граждане хотят чувствовать, что власть их уважает", — рассказала Никольская.

"Глупые ляпы мелких чиновников подогревали раздражение в обществе ", — сказала Никольская.

По мнению спикера, общество сильно поменялось: "Мы поменялись, а власть пока нет".

Следующим выступал обозреватель International New York Times, Ведомости и InLiberty Максим Трудолюбов.

Он начал с описания ситуации на Экономическом форуму в Санкт-Петербурге.

"Мне кажется, что там сейчас какое-то ощущение тупика", — заявил обозреватель, имея в виду дело Калви.

"Как ты считаешь, будет ли перерастание недовольства режима в какое-то действие", — задал вопрос Пономарев.

"Олигархи не обладают свободой действия.

Олигархов объединяет только то, что они согласны с политическим равновесием. Так как считают, что выход из равновесия будет для них фатальным", — заявил в ответ Трудолюбов.

Он отметил, что есть лишь импульсы, которые не закрпляются как институты.

Пономарев задал следующий вопрос: "Как ты видишь, что может сконцентрировать на себе результат общественных настроений?"

"Наше общество и государство находятся в состоянии корпоративного государства", — заявил политолог, научный сотрудник BNAC Карлова университета Александр Морозов.

Он отметил, что видит три выхода из такой формы государства: народный фронт; депутаты, находящиеся внутри системы и армия.

"Точно нельзя рассчитывать на профсоюзы, политические партии, гражданские союзы и культурны организации", — подчеркнул эксперт.

"Вот интересно, может революция придет от пассионарного меньшинства. Что думаете Марат?", — обратился с вопросом Пономарев к Гельману.

"В целом, как мне кажется, вопросы политические перестали быть политическими, а не политические, стали политическими", — начал ответ галерист.

В пример , Гельман привел ситуацию в Архангельске: "Проблема, о том, что негде погулять с коляской — стала политической".

"Выступление против Путина становится нравственным выбором. Я не готов сказать, хорошо это или плохо, я просто констатирую ситуацию", — подчеркнул он.

Гельман считает, что падение рейтинга Путина связано с тем, что он больше не играет какой-то роли.

"Может произойти так, что Путин уйдет, а конструкция останется",— добавил Гельман.

В целом, все спикеры уверены в том, что политические настроения в России меняются, они становятся более протестными.