закрыть
8 июня 2019, суббота, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сборная Германии перед игрой с белорусами поиграла в водное поло на надувных лодках

  • 8.06.2019, 13:29
Фото: twitter

Немецкие футболисты устроили самый необычный и позитивный тимбилдинг.

Перед матчем с белорусами, который состоится 8-го июня на «Борисов-Арене», сборная Германии устроила самый необычный и позитивный тимбилдинг. Подопечные Йоахима Лева тренировалась на воде, играя в водное поло на лодках, пишет «Трибуна».

Положительных эмоций у немецких игроков было запредельно много.

Напомним, сегодня сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Германии. Встреча состоится в 21.45.


популярное за неделю

Мнение

Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип
Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Минск-Москва: Транзит власти, или Нас ждет война за Беларусь?
Минск-Москва: Транзит власти, или Нас ждет война за Беларусь? Владимир Некляев