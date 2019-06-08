Сборная Германии перед игрой с белорусами поиграла в водное поло на надувных лодках 8.06.2019, 13:29

Фото: twitter

Немецкие футболисты устроили самый необычный и позитивный тимбилдинг.

Перед матчем с белорусами, который состоится 8-го июня на «Борисов-Арене», сборная Германии устроила самый необычный и позитивный тимбилдинг. Подопечные Йоахима Лева тренировалась на воде, играя в водное поло на лодках, пишет «Трибуна».

Положительных эмоций у немецких игроков было запредельно много.

Напомним, сегодня сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Германии. Встреча состоится в 21.45.