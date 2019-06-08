В Украине партия Саакашвили идет на парламентские выборы самостоятельно 8 8.06.2019, 13:45

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Политик заявил, что не готов идти на компромиссы.

Украинская политическая партия "Рух нових сил" решила участвовать в досрочных парламентских выборах самостоятельно. Об этом заявил ее лидер, экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в видеообращении, которое он обнародовал в Facebook 7 июня, пишет "Гордон".

Политик заявил, что у партии есть организационные проблемы с регистрацией в регионах, с тем, чтобы собрать деньги на залог.

"Но посмотрев на старых политиков, старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией, и тем, что мы из себя представляем. Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма.

Поэтому чтобы это сделать и чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием [президента Украины] Владимира Зеленского, чтобы генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина реально сделает скачок вперед, потому что нельзя продолжать топтаться на месте, мы собираемся в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", – сказал он.

Саакашвили отметил, что партии нужны волонтеры.