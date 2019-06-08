Самое простое - имитация борьбы с коррупцией 2 8.06.2019, 13:55

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Иллюстрационное фото

Больше похвастаться нечем.

Чем ближе выборы, тем больше арестов чиновников и директоров - и мелких, и крупных. Сегодня стало известно о задержании главы потребкооперации Могилевской области Сергея Шуркало. На работе его нет уже несколько дней. Дело ведет КГБ, сообщает Telegram-канал "Баста!".

Из разных источников нам уже неоднократно сообщали о готовящихся массовых арестах директоров госпредприятий.

"Перед выборами Лукашенко нужно продемонстрировать людям хоть какие достижения, - сообщает наш источник. - Самое простое - имитация борьбы с коррупцией. Больше похвастаться нечем. Директора, управленцы, госслужащие — лучшая мишень. За полгода уже больше коррупционных дел, чем за весь прошлый год.

Силовикам поставили задачу — до парламентских выборов — 800 посадок, до президентских — две тысячи раскрытых дел.

Не стоит забывать и об "откупных", которые отложены у каждого крупного бизнесмена на случай ареста. На них силовики тоже рассчитывают".