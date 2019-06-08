Россия компенсирует Беларуси налоговый маневр только после согласования «интеграции» 15 8.06.2019, 14:05

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Российские кредиты также под вопросом.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что компенсация Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по «интеграции», сообщает ТАСС.

По его словам, пока не будут решены вопросы по «интеграции», не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового маневра или вопросы кредитования страны.

«Все это нужно смотреть в комплексе, в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в союзном договоре. Сегодня мы пытаемся обновить его, чтобы мы видели понимание нашей дорожной карты», — сказал он.

На вопрос, на что должна пойти белорусская сторона, чтобы получить компенсацию, Силуанов ответил: «Мы не ставим каких-то условий или там предложений, на что должны пойти наши коллеги. Мы говорим о том, что должен быть общий, согласованный подход по движению в части интеграции».