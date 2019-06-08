Собор Гауди в Барселоне достроят спустя 137 лет 8.06.2019, 14:27

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Фото: Getty Images

Саграда Фамилия наконец-то получила разрешение на строительство от городских властей.

Городской совет Барселоны выдал разрешение на достройку всемирно известного собора Саграда Фамилия, который начали возводить по проекту архитектора Антонио Гауди 137 лет назад. Об этом пишет liga.net cо ссылкой на El Mundo.

"Мы разобрались с исторической аномалией", - заявила заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс.

В течение этих лет собор не имел лицензии от городской управы на ведение строительных работ. Переговоры о ее получении начались в 2016 году.

Стороны договорились, что Саграда Фамилия выплатит 36 млн евро в пользу города в течение 10 лет, а также 4,6 млн евро налога.

Саграда Фамилия - самый известный собор в Барселоне. Ежегодно его посещают более 4 млн туристов. Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор - это известнейший долгострой в мире. Окончание всех работ планируется к 2026 году.