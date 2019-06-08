В России журналисту «Медузы» предъявлено обвинение 2 8.06.2019, 14:17

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«Новая газета» и «Эхо Москвы» пообещали собственное расследование.

В России журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на текст постановления о привлечении Голунова в качестве обвиняемого, сообщает "Радио Свобода".

Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Чиков также пишет, что Голунову стало плохо в отделе полиции, но следователь не пускает приехавшую к нему "скорую помощь". У задержанного подозрение на перелом ребер, сотрясение мозга и гематома. Врачи заявили, что журналисту требуется госпитализация, но начальник следственной части Евгений Машин в ней отказал. Он также требует от адвокатов Дмитрия Джулая и Ольги Динзе подписку о неразглашении.

Ивана Голунова задержали в четверг в Москве. Обвинения в причастности к наркоторговле он отвергает. В беседе с членом Общественной наблюдательной комиссии журналист заявил, что получал угрозы за две недели до своего задержания. Голунов настаивает, что ему подбросили запрещенные вещества.

После задержания Голунова ряд СМИ и пользователи социальных сетей подвергли резкой критике МВД. Поводом послужили заявления об избиении журналиста, а также фотографии, которые, по утверждению ведомства, следователи сделали при обыске в его квартире. Восемь из девяти снимков оказались из другого места, и в МВД это в итоге признали. При этом в ведомстве настаивают, что журналиста не избивали при задержании.

В субботу Никулинский суд Москвы решит вопрос об избрании меры пресечения. По данным адвоката, следствие будет добиваться помещения Ивана Голунова под стражу.

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов намерены выступить поручителями в деле Голунова, чтобы его не помещали под арест. Возглавляемые ими издания, в свою очередь, проведут совместное расследование истории с задержанием спецкора "Медузы".

В суде поручительство Муратова и Венедиктова не приняли, сославшись на неработающую канцелярию. Они решили передать его адвокатам.

Алексей Венедиктов у здания Никулинского суда говорит, что "Новая газета" и "Эхо Москвы" будут проводить совместное расследование истории с задержанием Ивана Голунова. Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. https://t.co/0u8Zzoqwo8 pic.twitter.com/dt9tNA5Kjh — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 8, 2019 Заявление о поручительстве за Голунова Венедиктову и Муратову подать не удалось - в Никулинском суде не работает канцелярия. Журналисту "Медузы" предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. https://t.co/0u8Zzoqwo8 pic.twitter.com/RaCcpvupC5 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 8, 2019

В поддержку журналиста выступили его коллеги, гражданские активисты и правозащитные организации. Пикеты с требованием освободить Ивана Голунова проходят во многих городах России, а также в других странах мира.

На суд приехала мать журналиста Светлана. Она заявила, что снимки, якобы сделанные в квартире ее сына, не имеют к нему никакого отношения. Она высоко ценит ту поддержку, которую оказывают коллеги. И друзья и журналисты оказались на высоте, добавила мать Ивана Голунова.