Фотофакт: Глава польского Сената посетил Куропаты 1 8.06.2019, 14:46

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Станислав Карчевский посетил народный мемориал.

Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место сталинских убийств.

«Куропаты - место, где нашли покой жертвы сталинских преступлений, которые до сих пор не подсчитаны.

Здесь, в память о них, взывает лес крестов», - написал Станислав Карчевский в Twitter.

#Kuropaty, miejsce gdzie spoczywają niepoliczone dotąd Ofiary stalinowskich mordów.

Tu o pamięć o Nich woła przejmujący las krzyży... pic.twitter.com/GhlvpG8hFR — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) June 7, 2019

Напомним, 4 апреля власти уничтожили около 100 крестов в Куропатах, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а 13 апреля еще 50.