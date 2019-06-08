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Фотофакт: Глава польского Сената посетил Куропаты

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  • 8.06.2019, 14:46
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Станислав Карчевский посетил народный мемориал.

Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место сталинских убийств.

«Куропаты - место, где нашли покой жертвы сталинских преступлений, которые до сих пор не подсчитаны.

Здесь, в память о них, взывает лес крестов», - написал Станислав Карчевский в Twitter.

Напомним, 4 апреля власти уничтожили около 100 крестов в Куропатах, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а 13 апреля еще 50.


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