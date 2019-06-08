Фотофакт: Глава польского Сената посетил Куропаты

Фотофакт: Глава польского Сената посетил Куропаты1
- 8.06.2019, 14:46
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Станислав Карчевский посетил народный мемориал.
Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место сталинских убийств.
«Куропаты - место, где нашли покой жертвы сталинских преступлений, которые до сих пор не подсчитаны.
Здесь, в память о них, взывает лес крестов», - написал Станислав Карчевский в Twitter.
#Kuropaty, miejsce gdzie spoczywają niepoliczone dotąd Ofiary stalinowskich mordów.— Stanisław Karczewski (@StKarczewski) June 7, 2019
Tu o pamięć o Nich woła przejmujący las krzyży... pic.twitter.com/GhlvpG8hFR
Напомним, 4 апреля власти уничтожили около 100 крестов в Куропатах, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а 13 апреля еще 50.