Вакарчук: В январе 2016 года я сказал Порошенко, что нам в политике нужны «киборги» 2 8.06.2019, 14:54

Лидер партии «Голос» рассказал о разговоре с экс-президентом Украины.

Музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что экс-президенту Украины Петру Порошенко и его команде не удалось реализовать запрос общества на смену политической системы. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 7 июня.

По его словам, систему "частично можно модернизировать".

"Но запрос на модернизацию старой системы и был тем запросом, который взялся реализовать Порошенко и его команда. Они не говорили: "Мы все уничтожим". Они говорили: "Есть проблемы, но мы знаем, как их решить". Люди этого не увидели. Помню, в январе 2016 года я обратился к Порошенко с речью, в которой сказал, что нам в политике нужны "киборги". Тогда были "киборги" в Донецком аэропорту. Это была важная, яркая метафора. Умирали люди на востоке. А политики делали какие-то вещи, но жертвовать собой ради великой цели они не хотели. "Киборги" в политике так и не появились. Мне кажется, избиратели не простили прошлой власти именно этого", – заявил он.

В то же время Вакарчук отметил, что команда Порошенко сделала много позитивных дел, включая предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом и подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сами основы старой системы не были изменены. Сложно изменить фундамент, не разрушив дом. Но и такие технологии есть в архитектуре", – заявил политик.